Совбез Украины ввёл санкции против российских судей в Крыму

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ведомство ввело персональные санкции против ряда граждан России, сообщает ТАСС.

По его словам, чёрный список получился «довольно большой» и после выхода соответствующего указа президента Владимира Зеленского он будет обнародован.

«В данном решении есть представители, которые находятся на оккупированной территории Крыма, это те судьи, которые судят незаконно граждан Украины. Это генералитет и службы разведки РФ», - сказал секретарь СНБО.

Данилов добавил, что также в санкционный список попали СМИ, которые зарегистрированы в Крыму и «на временно оккупированной Донецкой и Луганской области».

Ранее США ввели санкции в отношении трех российских компаний, которые обвинили в нарушении режима нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

