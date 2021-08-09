США ввели санкции против трех российских компаний
9 августа 202116:46
США вводят санкции в отношении трех российских компаний. Соответствующие сведения опубликовал Госдепартамент в Федеральном реестре, официальном журнале Федерального правительства Соединенных Штатов.
Предприятия «Пульсар», Asia-Invest LLC и Charter Green Light Moscow обвиняются в нарушении режима нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.
Кроме того, санкционном списке США фигурируют предприятия из Ирака и Сирии.
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9 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru