США ввели санкции против трех российских компаний

США вводят санкции в отношении трех российских компаний. Соответствующие сведения опубликовал Госдепартамент в Федеральном реестре, официальном журнале Федерального правительства Соединенных Штатов.

Предприятия «Пульсар», Asia-Invest LLC и Charter Green Light Moscow обвиняются в нарушении режима нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Кроме того, санкционном списке США фигурируют предприятия из Ирака и Сирии.

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