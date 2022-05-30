Путин включил нового главу МЧС в состав Совбеза
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому новый глава МЧС Александр Куренков стал членом Совета безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
«Внести в состав Совета безопасности РФ... изменение, включив в него в качестве члена СБ РФ Куренкова А.В. - министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», - говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее Путин подписал указ о назначении Куренкова главой МЧС РФ, сообщает «Свободная пресса». На этом посту он сменил Евгения Зиничева, который погиб 8 сентября 2021 года на межведомственных учениях.
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