Путин включил нового главу МЧС в состав Совбеза

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому новый глава МЧС Александр Куренков стал членом Совета безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин лично представил нового главу МЧС Куренкова

«Внести в состав Совета безопасности РФ... изменение, включив в него в качестве члена СБ РФ Куренкова А.В. - министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», - говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Путин подписал указ о назначении Куренкова главой МЧС РФ, сообщает «Свободная пресса». На этом посту он сменил Евгения Зиничева, который погиб 8 сентября 2021 года на межведомственных учениях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ УказыВладимир ПутинМЧС РФ
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