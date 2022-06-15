Совбез: Патрушев примет участие во встрече БРИКС по безопасности

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду примет участие во встрече представителей стран БРИКС по вопросам безопасности. Об этом сообщили в в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, передает ТАСС,

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По данным ведомства, представители Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудят на встрече вопросы национальной и международной безопасности, а также перспективные направления сотрудничества стран объединения.

Отмечается, что встреча пройдет в формате видеоконференции.


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Фото: РИА Новости/Михаил Клементьев
ТЕГИ:Совбез РФ Брикс
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