Совбез: Патрушев примет участие во встрече БРИКС по безопасности
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду примет участие во встрече представителей стран БРИКС по вопросам безопасности. Об этом сообщили в в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, передает ТАСС,
По данным ведомства, представители Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудят на встрече вопросы национальной и международной безопасности, а также перспективные направления сотрудничества стран объединения.
Отмечается, что встреча пройдет в формате видеоконференции.
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