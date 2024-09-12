Лавров высмеял версию о взорвавших «Северные потоки» дайверах-любителях
В версию немецких СМИ о «дайверах-любителях», которые взорвали «Северные потоки», могут поверить только те, кто хочет выгородить Украину. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что в эту версию могут поверить только те, «кто боится правды». По словам Лаврова, согласно версии немецких СМИ, якобы несколько человек, дайверов-любителей, решили взорвать «Северные потоки», наняли лодку, спустились, поставили взрывчатку и совершили теракт.
Глава МИД добавил, что Москва направила многочисленные запросы по ситуации с «Северными потоками» в Германию, а также в Швецию и Данию, однако ответов российская сторона не получила.
Ранее ARD и другие немецкие СМИ со ссылкой на собственное расследование сообщили, что прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара.
Правительству ФРГ будет трудно добиться справедливого расследования терактов на газопроводах «Северных потоков», так как практически все страны отказываются им в этом помогать, да и в самой Германии многие хотят это замять, заявлял «Радиоточке НСН» немецкий политолог Александр Рар.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru