Лавров высмеял версию о взорвавших «Северные потоки» дайверах-любителях

Глава МИД добавил, что Москва направила многочисленные запросы по ситуации с «Северными потоками» в Германию, а также в Швецию и Данию, однако ответов российская сторона не получила.

Ранее ARD и другие немецкие СМИ со ссылкой на собственное расследование сообщили, что прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара.

Правительству ФРГ будет трудно добиться справедливого расследования терактов на газопроводах «Северных потоков», так как практически все страны отказываются им в этом помогать, да и в самой Германии многие хотят это замять, заявлял «Радиоточке НСН» немецкий политолог Александр Рар.

