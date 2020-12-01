Совбез ООН планирует провести встречу с участием ЛНР и ДНР
Совет Безопасности ООН проведет 2 декабря неформальную встречу, посвященную Украине, с участием представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Агентство отмечает, что встреча будет проведена по "формуле Аррии", темой станет исполнение минских договоренностей от 2015 года. В таком формате Совбез проводит конфиденциальные встречи для более открытого обмена мнениями. Формат заседаний носит имя венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять подобный формат встреч в 1992 году.
Встречу посетит полпред самопровозглашенной Луганской народной республики в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего, а также представитель Донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
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