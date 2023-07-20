Боррель: прекращение зерновой сделки ставит под угрозу навигацию в Черном море

Ситуация, которая сложилась после прекращения зерновой сделки вокруг портов Украины, угрожает судоходству по всему Черному морю. Об этом заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Брюсселе на совещании глава внешнеполитических ведомств государств-членов ЕС, сообщает РИА Новости.