Совбез ООН 22 декабря обсудит иранскую ядерную сделку

Совет Безопасности ООН проведет заседание 22 декабря, посвященное Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда ЮАР при ООН Джери Мэттьюса Матжила.