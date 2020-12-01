Совбез ООН 22 декабря обсудит иранскую ядерную сделку

Совет Безопасности ООН проведет заседание 22 декабря, посвященное Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда ЮАР при ООН Джери Мэттьюса Матжила.

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Матжил, который является председателем Совбеза ООН в декабре, подтвердил, что встреча во вторник 22 декабря будет посвящена иранской ядерной сделке.

Ранее ООН призвала Тегеран выполнять обязательства по иранской ядерной сделке.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьИранСовбез ООН
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