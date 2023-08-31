Совбез ООН не принял резолюцию России о снятии санкций с Мали
Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России по санкциям в отношении Мали, ограничения должны быть прекращены с 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС.
Документ поддержала Россия, против выступила Япония, остальные члены СБ ООН воздержались. Проект резолюции предлагал продлить санкции против Мали, действующие с сентября 2017 года, на «финальный период» до 31 августа 2024 года.
В то же время Франция и ОАЭ представили документ о продлении рестрикций против Мали на год, отмечает телеканал «360». При этом в проекте не упоминалось, что санкции продлеваются в последний раз. В ходе голосования Россия наложила вето на документ, сообщает РЕН ТВ.
Так как резолюции, касающиеся сроков действия санкций против Мали, не были приняты, ограничения против республики должны прекратить действовать уже с 1 сентября текущего года.
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