Путин поговорил по телефону с президентом Мали
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Беседа состоялась по инициативе властей республики.
«В продолжение ... переговоров на высшем уровне, прошедших 29 июля в Санкт-Петербурге, обсужден ряд вопросов дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений», — указали в Кремле.
Путин и Гойта также обсудили обстановку в Сахаро-Сахельском регионе. Главы государств отметили важность мирного урегулирования ситуации вокруг Нигера, где в конце июля произошел военный переворот.
Ранее Владимир Путин провел переговоры с лидером ЮАР Сирилом Рамафозой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru