Путин поговорил по телефону с президентом Мали

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

СМИ: Путин и Эрдоган могут встретиться в конце августа — начале сентября

Беседа состоялась по инициативе властей республики.

«В продолжение ... переговоров на высшем уровне, прошедших 29 июля в Санкт-Петербурге, обсужден ряд вопросов дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений», — указали в Кремле.

Путин и Гойта также обсудили обстановку в Сахаро-Сахельском регионе. Главы государств отметили важность мирного урегулирования ситуации вокруг Нигера, где в конце июля произошел военный переворот.

Ранее Владимир Путин провел переговоры с лидером ЮАР Сирилом Рамафозой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:МалиТелефонный РазговорВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры