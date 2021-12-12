Совбез: Инициированный США «саммит за демократию» имел антироссийскую направленность
«Саммит за демократию», который инициировал Вашингтон, носил антироссийскую и антикитайскую направленность, считает первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.
«Саммит за демократию несёт в себе антироссийский и антикитайский заряд», — подчеркнул он в интервью «Российской газете».
Аверьянов назвал, по его мнению, главную цель Белого дома — убедить себя в том, что США сохраняют статус единственной сверхдержавы и неоспоримое глобальное доминирование.
Ранее США пригласили на «саммит за демократию» 110 стран., отмечает РИА Новости.
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