Совбез: Инициированный США «саммит за демократию» имел антироссийскую направленность

«Саммит за демократию», который инициировал Вашингтон, носил антироссийскую и антикитайскую направленность, считает первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.

Байден торжественно открыл «Саммит за демократию»

«Саммит за демократию несёт в себе антироссийский и антикитайский заряд», — подчеркнул он в интервью «Российской газете».

Аверьянов назвал, по его мнению, главную цель Белого дома — убедить себя в том, что США сохраняют статус единственной сверхдержавы и неоспоримое глобальное доминирование.

Ранее США пригласили на «саммит за демократию» 110 стран., отмечает РИА Новости.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайРоссияСаммитСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры