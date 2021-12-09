Байден торжественно открыл «Саммит за демократию»
Президент США Джо Байден торжественно открыл «Саммит за демократию», который пройдёт в течение двух дней.
Во время вступительной речи он объявил так называемую «Инициативу демократического обновления», которая включает в себя поддержку свободных и независимых СМИ, борьбу с коррупцией, содействие тем, кто проводит демократические реформы, продвижение «технологий для демократии» и защиту свободных и честных выборов и политических процессов.
На неё выделят из американского бюджета около $424,5 млн. Средства будут выделяться по линии Госдепа и Минфина США.
Как заявил Байден, он давно хотел созвать этот саммит, так как авторитарные государства стремятся к расширению своего влияния и росту недовольства демократическими правительствами по всему миру.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что США организуют «Саммит за демократию» с целью подорвать систему международных отношений, и участники встречи будут «обслуживать интересы» Вашингтона.
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