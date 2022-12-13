Совбез Белоруссии: Силовой блок готов реагировать на сложную обстановку

По его словам, на прошлой неделе в Белоруссии прошла проверка сил и средств, которые задействуются в контртеррористической деятельности, противодействии незаконным формированиям и массовым беспорядкам. Вольфович отметил, что силы и средства, привлекаемые к контртеррористической операции, справились с задачей.

Ранее, 13 декабря, в пресс-службе Минобороны республики сообщили, что внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил началась в Белоруссии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

