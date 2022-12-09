Совбез Армении: Ереван и Баку достигли согласия пока лишь по установлению дипотношений
Армения и Азербайджан достигли согласия лишь по установлению дипломатических отношений. Об этом сообщил в Ереване перед депутатами парламента секретарь армянского Совбеза Армен Григорян.
По его словам, по всем остальным пунктам нет четкого согласия.
Григорян подчеркнул, что армянскому народу известны проблемы между Арменией и Азербайджаном.
«Это проблема Нагорного Карабаха, неделимитированная и недемаркированная граница, которую мы пытаемся делимитировать и демаркировать, это деблокада и гуманитарные вопросы», - отметил секретарь Совбеза Армении.
Обсуждения по этим направлениям продолжаются, добавил Григорян.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова помочь Армении и Азербайджану в достижении мирного договора, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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