Армения получила от Азербайджана ответ на предложения по мирному договору
Армения получила от Азербайджана ответ на предложения по мирному договору. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, передает РИА Новости.
Он также отметил, что Армения рассчитывает на скорейшее достижение договоренности.
При этом министр не раскрыл детали, не сообщил, какой именно ответ был получен от Баку.
Ереван готов к встрече лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, но лишь в четырехстороннем формате - с участием президента Франции Эммануэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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