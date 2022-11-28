Армения получила от Азербайджана ответ на предложения по мирному договору

При этом министр не раскрыл детали, не сообщил, какой именно ответ был получен от Баку.

Ереван готов к встрече лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, но лишь в четырехстороннем формате - с участием президента Франции Эммануэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

