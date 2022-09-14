МИД: Евросоюз пытается вклиниться в работу Москвы с Баку и Ереваном

Евросоюз пытается вытеснить Россию с Закавказья, считает директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар. Об этом дипломат заявил в беседе с РИА Новости.

«Все принципиальные оценки бесцеремонных попыток ЕС вклиниться в нашу трехстороннюю работу с Баку и Ереваном уже давались [главой МИД России] Сергеем Лавровым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой», — отметил Гончар.

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Дипломат указал, что Евросоюз активизировался на Кавказе на фоне антироссийских санкций и прекращения работы Минской группы ОБСЕ, пишет Газета.ру. По словам Гончара, ЕС не скрывает, что нацелен вытеснить Россию с Закавказья, отмечает Ura.ru. Однако Москва не будет участвовать в подобных «геополитических играх с нулевым результатом».

«Мы ежедневно занимаемся практической работой, которая опирается на прямые контакты наших лидеров и министров иностранных дел, историческую близость наших стран, взаимопереплетение интересов и ориентирование на построение более безопасного и благополучного будущего в нашем общем регионе», — подчеркнул глава департамента.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АзербайджанАрменияЕвросоюзМИД РФ
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