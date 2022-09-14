МИД: Евросоюз пытается вклиниться в работу Москвы с Баку и Ереваном

Дипломат указал, что Евросоюз активизировался на Кавказе на фоне антироссийских санкций и прекращения работы Минской группы ОБСЕ, пишет Газета.ру. По словам Гончара, ЕС не скрывает, что нацелен вытеснить Россию с Закавказья, отмечает Ura.ru. Однако Москва не будет участвовать в подобных «геополитических играх с нулевым результатом».

«Мы ежедневно занимаемся практической работой, которая опирается на прямые контакты наших лидеров и министров иностранных дел, историческую близость наших стран, взаимопереплетение интересов и ориентирование на построение более безопасного и благополучного будущего в нашем общем регионе», — подчеркнул глава департамента.

