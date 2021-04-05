Социально-предвыборное послание

Владимир Путин огласит Послание Федеральному Собранию 21 апреля. Эту дату назвал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. От анонсированной СМИ эта дата отличается всего на один день: напомним, в качестве таковой упоминалось 22 апреля, день рождения Владимира Ленина. Возможно, во избежание каких-нибудь ненужных ассоциаций и было решено сместиться на денек.

Место проведения мероприятия пока остается неизвестным: «Прорабатываются разные варианты, мы не будем забегать вперед», - сказал Песков. При этом он указал, что мероприятие состоится в очном режиме. В ближайшее время будет объявлена аккредитация для представителей СМИ на это мероприятие, одновременно с этим будет сообщено о месте его проведения, - добавил Песков.

В большинстве случаев глава государства представлял ежегодное послание в Кремле. Но были и исключения. Так, в прошлом году Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию в выставочном зале «Манеж» 15 января. Оно ознаменовалось инициативой о внесении поправок в Конституцию России и уходом в отставку правительства Дмитрия Медведева. А годом ранее Путин представлял послание в Гостином дворе. Тогда, кроме успехов в создании новых видов вооружений, Путин говорил о поддержке семьи, борьбе с бедностью, доплатах пенсионерам, доступной современной медпомощи – обо всем том, что актуально до сих пор.

В этом году социальный блок со всей очевидностью станет ключевым. И без того не слишком впечатлявшее социально-экономическое положение большей части населения страны за коронакризисный период, мягко говоря, лучше не стало. Вероятно, по мнению ряда наблюдателей, объявление президентом новых мер поддержки населения, возможно, и малого и среднего бизнеса. С учетом того, что осенью состоятся выборы в Госдуму, не обойдет президент стороной и эту тему. Также как и вакцинацию от коронавируса, которая пока идет темпами, далекими от расчетов властей.

Во внешнеполитической части не обойдется без упоминания отношений с Америкой, в частности, в контексте вступления в должность нового президента США, а равно и давления на Россию со стороны Запада в целом. На постсоветском пространстве основной болевой точкой остается Донбасс, где того и гляди, возобновятся полномасштабные военные действия. В такой непростой обстановке просто необходимо сплотиться, привиться и побороть, наконец, бедность.

Впрочем, главное мы давно знаем. Про это было сказано в прошлогоднем послании. Закреплено в качестве народного волеизъявления на летнем референдуме. А сегодня Владимир Путин подписал закон, который предусматривает обнуление его президентских сроков.

