СМИ: Команда Трампа поручила уволить больше людей, занимающихся правами меньшинств

По данным издания, изначально кадровое управление администрации Трампа разослало в ведомства указания закрыть сами отделы DEI и отправить их сотрудников в оплачиваемый отпуск с дальнейшим увольнением. Однако теперь команда Трампа намерена сокращать всех сотрудников, чья деятельность так или иначе может быть связана с обеспечением прав различных меньшинств на госслужбе.

WSJ отмечает, что многие сотрудники находятся в растерянности, потому что в некоторых случаях сложно точно определить, относится ли их рабочий функционал к задачам DEI, или нет.

Ранее Трамп подписал указ, согласно которому трансгендеры (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России) не могут служить в вооруженных силах, Telegram-канал «Радиоточка НСН».



