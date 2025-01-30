СМИ: Команда Трампа поручила уволить больше людей, занимающихся правами меньшинств
В администрации президента США Дональда Трампа оказывают давление на федеральные агентства, чтобы те уволили больше чиновников, чья работа связана с отделами по разнообразию, равенству и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI). Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
По данным издания, изначально кадровое управление администрации Трампа разослало в ведомства указания закрыть сами отделы DEI и отправить их сотрудников в оплачиваемый отпуск с дальнейшим увольнением. Однако теперь команда Трампа намерена сокращать всех сотрудников, чья деятельность так или иначе может быть связана с обеспечением прав различных меньшинств на госслужбе.
WSJ отмечает, что многие сотрудники находятся в растерянности, потому что в некоторых случаях сложно точно определить, относится ли их рабочий функционал к задачам DEI, или нет.
Ранее Трамп подписал указ, согласно которому трансгендеры (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России) не могут служить в вооруженных силах, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Команда Трампа поручила уволить больше людей, занимающихся правами меньшинств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru