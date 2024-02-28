Сотрудники посольства США посетили осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана
Сотрудники посольства США в РФ посетили находящегося в ИК-17 в Мордовии гражданина США Пола Уилана, который был осуждён за шпионаж. Об этом говорится в Telegram-канале диппредставительства.
В сообщении говорится, что первоочередной задачей посольства является «обеспечение справедливого и прозрачного обращения со всеми гражданами США, задержанными в России».
«Пол заслуживает того, чтобы вернуться домой, и мы не прекратим выступать за его освобождение, а также за освобождение других задержанных граждан США», - добавили в посольстве США.
Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заверил находящегося в российской тюрьме американца Пола Уилана, что его не забыли, и власти США работают над его вызволением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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