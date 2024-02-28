Сотрудники посольства США посетили осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана

В сообщении говорится, что первоочередной задачей посольства является «обеспечение справедливого и прозрачного обращения со всеми гражданами США, задержанными в России».

«Пол заслуживает того, чтобы вернуться домой, и мы не прекратим выступать за его освобождение, а также за освобождение других задержанных граждан США», - добавили в посольстве США.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заверил находящегося в российской тюрьме американца Пола Уилана, что его не забыли, и власти США работают над его вызволением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

