Посол США посетила находящегося в СИЗО журналиста Гершковича
Посол США в Москве Линн Трейси встретилась с корреспондентом американской газеты The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, который находится в СИЗО «Лефортово», сообщает пресс-служба посольства США.
В сообщении говорится, что журналист, которому в России предъявлены обвинения в шпионаже, «находится в добром здравии и сохраняет бодрость духа».
Также в американском посольстве указали, что по-прежнему считают выдвинутые против Гершковича обвинения безосновательными.
«Мы призываем Российскую Федерацию немедленно освободить его. Журналистика - это не преступление», - подчеркнули в диппредставительстве.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Гершковича взяли с поличным и сомнений в шпионаже быть не может, сообщает РЕН ТВ. При этом он указал, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном по поводу возвращения журналиста на родину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru