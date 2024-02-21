Посол США посетила находящегося в СИЗО журналиста Гершковича

В сообщении говорится, что журналист, которому в России предъявлены обвинения в шпионаже, «находится в добром здравии и сохраняет бодрость духа».

Также в американском посольстве указали, что по-прежнему считают выдвинутые против Гершковича обвинения безосновательными.

«Мы призываем Российскую Федерацию немедленно освободить его. Журналистика - это не преступление», - подчеркнули в диппредставительстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Гершковича взяли с поличным и сомнений в шпионаже быть не может, сообщает РЕН ТВ. При этом он указал, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном по поводу возвращения журналиста на родину.