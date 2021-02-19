Сотрудники 12 посольств в РФ привились вакциной «Спутник V»

Сотрудники посольств 12 стран, расположенных в РФ, привились вакциной «Спутник V». Об этом сообщается в аккаунте вакцины в Twitter.

В сообщении отмечается, что Россия разослала приглашения принять участие в программе вакцинации «Спутник V» всем иностранным посольствам, находящимся в стране.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал отношение Запада к российской вакцине. По его словам, интерес к «Спутник V» повышает международный авторитет России, однако Запад не хочет этого и продолжает попытки дискредитировать препарат.