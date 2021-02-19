Лавров рассказал об отношении Запада к российской вакцине «Спутник V»

Интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» повышает международный авторитет России, однако Запад не хочет этого и продолжает попытки дискредитировать препарат. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «РБК ТВ».

По мнению главы МИД, за рубежом понимают, что «Спутник V» — один из лучших препаратов от COVID-19, «иначе не было бы такого потока обращений за этой вакциной».

«С другой стороны, они осознают, что сам факт распространения "Спутник V", да и других наших вакцин, которые вскоре уже выйдут на международный рынок, означает повышение авторитета и репутации России на международной арене», — подчеркнул Лавров.

При этом многие страны Европы ожидают одобрения российской вакцины к применению, и постоянно растет число запросов на препарат.

«После того, как были опубликованы научные оценки независимых структур, на Западе вынуждены признавать, что вакцина хорошая. Но, тем не менее, попытки ее дискредитировать продолжаются», — добавил глава МИД.

Научный медицинский журнал The Lancet в начале февраля опубликовал итоги третьей фазы клинических исследований «Спутника V». По данным издания, у 100 % добровольцев, принимавших участие в исследовании вакцины, выработался клеточный, а у 98% — гуморальный иммунный ответ.

