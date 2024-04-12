Сотрудника посольства Словении в Москве объявили персоной нон грата
Россия объявила сотрудника посольства Словении в Москве персоной нон грата. Об этом сообщили в МИД РФ.
В пятницу во внешнеполитическое ведомство была вызвана словенский посол Дарья Бавдаж-Курет, пишет RT. Дипломату выразили протест из-за «безосновательного лишения аккредитации» сотрудника посольства РФ в Любляне.
«Рассматриваем этот... недружественный шаг в контексте общего курса Любляны на разрушение российско-словенских связей. Ответственность за последствия... лежит на словенской стороне», — указали в МИД.
С учетом принципа взаимности послу Словении вручили ноту о высылке работника посольства республики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru