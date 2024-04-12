Посла Словении вызвали в МИД России
Посла Словении в Москве Дарью Бавдаж-Курет вызвали в МИД России на фоне высылки Любляной сотрудника посольства РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
В МИД подчеркнули, что вызов посла в пятницу связан с высылкой из Словении 21 марта работника российского посольства и «объявлением ответных мер».
Ранее стало известно, что словенские власти объявили персоной нон грата сотрудника посольства России в Любляне. По данным МИД республики, россиянин якобы вел «деятельность, несовместимую с его дипломатическим статусом».
Накануне в МИД РФ вызвали посла Австрии Вернера Альмхофера, напоминает RT. Дипломату вручили ноту о высылке сотрудника посольства республики в РФ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Забайкалье вертолет повредил хвост и корпус при взлете
- Голикова: Более 100 тысяч человек смогут пройти бесплатную переподготовку
- В Италии семь человек погибли при аварии на ГЭС
- Моор: Пик паводка в Тюменской области ожидают 23-25 апреля
- Путин присвоил Кеосаяну звание заслуженного деятеля искусств
- Сотрудника посольства Словении в Москве объявили персоной нон грата
- В Белгороде два человека пострадали при атаке беспилотника
- В аудиокниге Пересильд впервые прозвучат ее письма детям из космоса
- В Донецке пропал военный корреспондент из США Бентли
- На Кубани задержали мужчину, планировавшего передать Украине данные о ВС России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru