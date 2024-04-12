Посла Словении вызвали в МИД России

Посла Словении в Москве Дарью Бавдаж-Курет вызвали в МИД России на фоне высылки Любляной сотрудника посольства РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

МИД: Россия объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Австрии

В МИД подчеркнули, что вызов посла в пятницу связан с высылкой из Словении 21 марта работника российского посольства и «объявлением ответных мер».

Ранее стало известно, что словенские власти объявили персоной нон грата сотрудника посольства России в Любляне. По данным МИД республики, россиянин якобы вел «деятельность, несовместимую с его дипломатическим статусом».

Накануне в МИД РФ вызвали посла Австрии Вернера Альмхофера, напоминает RT. Дипломату вручили ноту о высылке сотрудника посольства республики в РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СловенияПосолМИД РФ

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