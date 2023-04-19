Сотрудника посольства РФ выслали из Молдавии после инцидента с Миннихановым

По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Филип Кожокару, ещё двое сотрудников российского посольства были лишены специального допуска в аэропорт.

Ранее Минниханов заявил, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом, запретив посещать страну. В Пограничной службе республике заявили, что это не соответствует действительности и призвали российских чиновников «воздержаться от вмешательства во внутренние дела Молдавии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».