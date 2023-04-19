Сотрудника посольства РФ выслали из Молдавии после инцидента с Миннихановым
Власти Молдавии объявили о высылке из страны сотрудника посольства России после инцидента с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщает ТАСС.
По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Филип Кожокару, ещё двое сотрудников российского посольства были лишены специального допуска в аэропорт.
Ранее Минниханов заявил, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом, запретив посещать страну. В Пограничной службе республике заявили, что это не соответствует действительности и призвали российских чиновников «воздержаться от вмешательства во внутренние дела Молдавии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru