Сотрудника посольства РФ выслали из Молдавии после инцидента с Миннихановым

Власти Молдавии объявили о высылке из страны сотрудника посольства России после инцидента с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщает ТАСС.

МИД Молдавии вызовет российского посла после инцидента с Миннихановым

По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Филип Кожокару, ещё двое сотрудников российского посольства были лишены специального допуска в аэропорт.

Ранее Минниханов заявил, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом, запретив посещать страну. В Пограничной службе республике заявили, что это не соответствует действительности и призвали российских чиновников «воздержаться от вмешательства во внутренние дела Молдавии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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