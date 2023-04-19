МИД Молдавии вызовет российского посла после инцидента с Миннихановым
Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии вызовет посла России Олега Васнецова после происшествия с отказом во въезде в республику главе Татарстана Рустаму Минниханову. Об этом заявил пресс-секретарь молдавского правительства Даниел Водэ.
Как отметил представитель кабмина, премьер-министр отметил необходимость изучить возможность объявления одного из сотрудников посольства РФ персоной нон грата «из-за ненадлежащего поведения» в аэропорту.
«МИД вызывает сегодня посла России, чтобы проинформировать его о принятом решении по этому вопросу», — цитирует Водэ ТАСС.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом, запретив посещать страну. Как сообщал Водэ, во время приземления самолета с российской делегацией два сотрудника посольства России «ненадлежащим образом» вели себя в аэропорту Кишинева.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 257 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 416 / сут.
- Глава Минобрнауки рассказал о новой системе высшего образования
- Жителей ДНР не будут отправлять в войска во время весеннего призыва
- Козловский подал иск о защите чести и достоинства к активисту Бородину
- Хоккеист КХЛ отказался от российского гражданства
- Спецпредставитель КНР: Военная операция в отношении Тайваня – законная опция Пекина
- МИД Молдавии вызовет российского посла после инцидента с Миннихановым
- Опрос Gallup и «Ромира» показал повышенный уровень финансовой растерянности у россиян
- Росстат: Жвачка стала самым подорожавшим продуктом на фоне санкций
- Медведев пригрозил поставками российского оружия в КНДР
- В ДНР создали призывную комиссию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru