МИД Молдавии вызовет российского посла после инцидента с Миннихановым

Как отметил представитель кабмина, премьер-министр отметил необходимость изучить возможность объявления одного из сотрудников посольства РФ персоной нон грата «из-за ненадлежащего поведения» в аэропорту.

«МИД вызывает сегодня посла России, чтобы проинформировать его о принятом решении по этому вопросу», — цитирует Водэ ТАСС.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом, запретив посещать страну. Как сообщал Водэ, во время приземления самолета с российской делегацией два сотрудника посольства России «ненадлежащим образом» вели себя в аэропорту Кишинева.

