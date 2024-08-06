Сотрудника посольства Молдавии объявили в России персоной нон грата

В заявлении ведомства говорится, что Временному поверенному в делах республики в РФ Александру Кетрару был заявлен решительный протест в связи недружественными шагами молдавских властей.

«В качестве ответной меры на ничем не мотивированное решение молдавских властей объявить персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Молдавии российская сторона высылает из страны сотрудника посольства Молдавии в России», - заключили в МИД РФ.

Ранее посол РФ в Молдавии Олег Васнецов заявил, что одного сотрудника посольства России в Кишиневе объявили персоной нон грата, сообщает RT.

