Сотни украинцев протестуют в Киеве против «капитуляции в Донбассе»

Несколько сотен протестующих собрались на Майдане независимости в Киеве на акцию «Стоп реванш», приуроченную к годовщине вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.

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Как сообщает «ТСН», в числе участников митинга сторонники правых общественных движений националистического и проевропейского толка. Они требуют отказаться от Минских соглашений, изменить политику относительно Донбасса и уволить главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

Об акции было известно заранее. Полиция и Нацгварлия усилили меры безопасности в центре украинской столицы.

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Фото: facebook.com
ТЕГИ:Война В ДонбассеВладимир ЗеленскийПрезидент Украины
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