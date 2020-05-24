Сотни украинцев протестуют в Киеве против «капитуляции в Донбассе»

Как сообщает «ТСН», в числе участников митинга сторонники правых общественных движений националистического и проевропейского толка. Они требуют отказаться от Минских соглашений, изменить политику относительно Донбасса и уволить главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

Об акции было известно заранее. Полиция и Нацгварлия усилили меры безопасности в центре украинской столицы.

