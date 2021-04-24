Сотни палестинцев приняли участие в беспорядках на западном берегу Иордана

Несколько сотен палестинцев были задействованы при столкновениях с полицией Израиля на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает местное издание Yedioth Ahronoth.

В район направился отряд полиции из КПП "Каландия" около Иерусалима, а также бойцы пограничной полиции МАГАВ, которые добивались прекращения столкновений. По данным газеты, беспорядки начались около гробницы Рахели в районе Вифлеема.

Отмечается, что радикалы бросали в представителей полиции камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ силовики применяли спецсредства, используемые для разгона митингов.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
ТЕГИ:БеспорядкиИзраильПалестина
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