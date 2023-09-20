Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля.

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Разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Путин поприветствовал договоренность о прекращении огня в Карабахе.

Президент РФ подчеркнул, что российские миротворцы продолжают четко выполнять задачи и оказывать помощь населению. Глава государства выразил надежду, что ситуация в Карабахе будет стабилизироваться.

Также Путин обратил внимание, что острую фазу конфликта удалось предотвратить.

Нагорный Карабах 20 сентября объявил о капитуляции перед Азербайджаном. На этом фоне в Ереване начались акции протеста против руководства Армении, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Смирнов
ТЕГИ:АрменияРоссияНикол ПашинянВладимир Путин

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