Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Миротворцы РФ погибли в Карабахе при обстреле Годовая инфляция в РФ за неделю ускорилась до 5,64% Зеленский на заседании Совбеза ООН озвучил мирный план Киева Рамзан Кадыров опроверг слухи о своей госпитализации в тяжёлом состоянии Глава Минцифры заявил, что блокировка WhatsApp, YouTube и VPN-сервисов не стоит на повестке дня