Путин начал встречу с Лукашенко в Сочи
Владимир Путин начал переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».
По сведениям источника, главы двух стран уже встретились. Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Стоящие на повестке дня вопросы не анонсировались, однако президент Белоруссии говорил о планах обсудить с российским коллегой каботажные перевозки.
Ранее Лукашенко заявил, что не будет вводить мобилизацию на территории своей страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru