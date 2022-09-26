Путин начал встречу с Лукашенко в Сочи

Владимир Путин начал переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Белоруссия и Россия заключат договоренности в сфере налогообложения и перевозок

По сведениям источника, главы двух стран уже встретились. Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Стоящие на повестке дня вопросы не анонсировались, однако президент Белоруссии говорил о планах обсудить с российским коллегой каботажные перевозки.

Ранее Лукашенко заявил, что не будет вводить мобилизацию на территории своей страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ПутинАлександр Лукашенко
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