Белоруссия и Россия заключат договоренности в сфере налогообложения и перевозок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минфину республики подписать договор с Россией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Указ главы государства опубликован на национальном правовом интернет-портале.

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«Одобрить проект договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Уполномочить министерство финансов на проведение переговоров по проекту договора, подписание договора при достижении договоренности в пределах одобренного проекта», — говорится в документе.

Кроме того, белорусский президент одобрил проект соглашения между Минском и Москвой о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территориям Белоруссии и России. Подписать документ уполномочено министерство транспорта и коммуникаций.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:СоглашениеРоссияБелоруссия
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