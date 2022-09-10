Белоруссия и Россия заключат договоренности в сфере налогообложения и перевозок

«Одобрить проект договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Уполномочить министерство финансов на проведение переговоров по проекту договора, подписание договора при достижении договоренности в пределах одобренного проекта», — говорится в документе.

Кроме того, белорусский президент одобрил проект соглашения между Минском и Москвой о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территориям Белоруссии и России. Подписать документ уполномочено министерство транспорта и коммуникаций.

