Соратник Ельцина рассказал о виновнике распада СССР

По словам Коротича, участники «Беловежской пущи» намеревались создать конфедерацию, распределив полномочия между странами таким образом, чтобы они оставались полунезависимыми, однако Ельцин с этим не согласился, он наставал на разделении. Об этом Коротич рассказал в интервью KP.RU.

Бывший главред «Огонька» также сообщил, что Михаил Горбачев в одной из бесед с ним признался, что от страны «спасать уже было нечего».

В своей новой книге экс-президент США Барак Обама высказал мнение, что Россия не является сверхдержавой, потому что Москва не располагает достаточным количеством военных баз, пишет «Газета.ру».

