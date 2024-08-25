Соратник Ассанжа: С помощью Дурова Запад намерен получить данные по СВО
С помощью задержания российского бизнесмена Павла Дурова Запад собирается получить от него доступ к Telegram для анализа информации по СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата австралийского города Порт-Хедленд, публичного соратника Джулиана Ассанжа Эдриана Макрейя.
При этом политик считает, что за арестом основателя Telegram стоят США и НАТО.
«Конечно, арест Дурова является работой разведывательных служб США и НАТО, которые отчаянно жаждут получить доступ к Telegram через "черный ход", примерно так же, как они имеют доступ, например, к WhatsApp», - сказал Макрей.
Павла Дурова задержали вечером 24 августа в одном из частных аэропортов Франции у трапа его самолета. Его обвиняют в причастности к терроризму, мошенничеству, отмыванию денег, скупке краденного, наркотрафику и распространению педофильского контента в Telegram. При этом известно, что бизнесмен знал о его возможном задержании во Франции, но все равно прилетел туда.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что для врагов России Дуров — русский и потому опасный, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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