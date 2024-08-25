Соратник Ассанжа: С помощью Дурова Запад намерен получить данные по СВО

С помощью задержания российского бизнесмена Павла Дурова Запад собирается получить от него доступ к Telegram для анализа информации по СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата австралийского города Порт-Хедленд, публичного соратника Джулиана Ассанжа Эдриана Макрейя.

При этом политик считает, что за арестом основателя Telegram стоят США и НАТО.

«Конечно, арест Дурова является работой разведывательных служб США и НАТО, которые отчаянно жаждут получить доступ к Telegram через "черный ход", примерно так же, как они имеют доступ, например, к WhatsApp», - сказал Макрей.