Соратник Ассанжа: С помощью Дурова Запад намерен получить данные по СВО

С помощью задержания российского бизнесмена Павла Дурова Запад собирается получить от него доступ к Telegram для анализа информации по СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата австралийского города Порт-Хедленд, публичного соратника Джулиана Ассанжа Эдриана Макрейя.

При этом политик считает, что за арестом основателя Telegram стоят США и НАТО.

«Конечно, арест Дурова является работой разведывательных служб США и НАТО, которые отчаянно жаждут получить доступ к Telegram через "черный ход", примерно так же, как они имеют доступ, например, к WhatsApp», - сказал Макрей.

Казнь за лайки и педофильский контент: Во Франции задержали Павла Дурова

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в одном из частных аэропортов Франции у трапа его самолета. Его обвиняют в причастности к терроризму, мошенничеству, отмыванию денег, скупке краденного, наркотрафику и распространению педофильского контента в Telegram. При этом известно, что бизнесмен знал о его возможном задержании во Франции, но все равно прилетел туда.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что для врагов России Дуров — русский и потому опасный, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Социальные сети
ТЕГИ:Джулиан АссанжСпецоперацияСШАНАТОПавел Дуров

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