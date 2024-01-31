Сопредседатели избирательного штаба Путина не будут участвовать в дебатах

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он указал, что это могут сделать доверенные лица кандидата.

«Доверенные лица по желанию могут принять участие в дебатах», - сказал Жога.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действующий президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».