Сопредседатели избирательного штаба Путина не будут участвовать в дебатах
31 января 202418:16
Глава Народного совета ДНР Артём Жога заявил, что сопредседатели предвыборного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина не будут участвовать в дебатах, сообщает ТАСС.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он указал, что это могут сделать доверенные лица кандидата.
«Доверенные лица по желанию могут принять участие в дебатах», - сказал Жога.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действующий президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru