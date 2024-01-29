Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии и России пройдут спокойно
Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил, что заявил, 25 февраля впервые в истории республики пройдут парламентские выборы, сообщает ТАСС.
На заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии он также указал, что в России 17 марта пройдут президентские выборы, и назвал этот период непростым.
«Период такой непростой, но, как вы видите, он проходит спокойно, и я уверен, мы спокойно подойдем к этим датам и так же спокойно проведем эти мероприятия», - заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что в приграничных странах готовят отряды для провокаций против Минска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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