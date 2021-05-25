Сооснователь Nexta Путило рассказал об угрозах после задержания Протасевича

Журналист рассказал, что членов редакции обещали «прикончить, пристрелить, что взорвать офис». Путило отметил, что редакция уже получала подобные угрозы в августе 2020 года, в ходе массовых акций протеста после президентских выборов. Он подчеркнул, что редакция «резонно опасается за свою безопасность».

Основатель канала добавил, что делает всё возможное для минимизации рисков своих сотрудников. По словам блогера, под офисом редакции находится отдел полиции, сотрудники могут воспользоваться экстренными номерами и оперативно заявить в полицию Польши. Путило пояснил, что намерен продолжать работу, которую назвал «делом всей жизни».

