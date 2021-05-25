Сооснователь Nexta Путило рассказал об угрозах после задержания Протасевича
Сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Степан Путило заявил о том, что после задержания в Минске бывшего главного редактора канала Романа Протасевича редакция получила «множество угроз». Об этом Путило рассказал в интервью РБК.
Журналист рассказал, что членов редакции обещали «прикончить, пристрелить, что взорвать офис». Путило отметил, что редакция уже получала подобные угрозы в августе 2020 года, в ходе массовых акций протеста после президентских выборов. Он подчеркнул, что редакция «резонно опасается за свою безопасность».
Основатель канала добавил, что делает всё возможное для минимизации рисков своих сотрудников. По словам блогера, под офисом редакции находится отдел полиции, сотрудники могут воспользоваться экстренными номерами и оперативно заявить в полицию Польши. Путило пояснил, что намерен продолжать работу, которую назвал «делом всей жизни».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- Кабмин сформировал новый пакет поддержки бизнеса
- Сооснователь Nexta Путило рассказал об угрозах после задержания Протасевича
- В Госдепе объяснили расхождения с Россией по количеству технических единиц в СНВ-3
- Украина допустила смену переговорной площадки по Донбассу из-за событий в Минске
- Сноуден назвал возмутительным инцидент с посадкой самолета в Минске
- Саммит ЕС намерен запретить авиасообщение с Белоруссией
- На ЧМ по хоккею убрали российский флаг по требованию WADA
- Франция призвала ввести дополнительные санкции против Белоруссии
- Премьер-министры России и Белоруссии провели телефонный разговор
- Lufthansa приостановила полеты в воздушном пространстве Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru