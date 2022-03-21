«Сообщество политических имбецилов»: Медведев раскритиковал антироссийскую позицию Польши

«Вернувшись, Моравецкий торжественно объявил о разработке программы "дерусификации польской и европейской экономики". Отважно уточнив, что "это, возможно, и будет дорого стоить". Абсолютно и полностью прав: дорого и бессмысленно», — указал Медведев.

Зампред Совбеза считает, что Варшава «корчится от "фантомных болей"», когда речь идет о РФ, из-за проигранных в течение многих веков споров с Москвой.

«Польская пропаганда – самый злобный, вульгарный и визгливый критик России. Сообщество политических имбецилов. <...> Историю сейчас перекраивают, памятники – сносят. Зато фашистскую оккупацию открыто приравнивают к "советской". Трудно придумать более лживую и омерзительную риторику, но у поляков получается», — заявил политик.

По словам Медведева, у России и Польши нет препятствий для улучшения двусторонних отношений, однако «подконтрольные американским хозяевам» польские элиты перекрыли нормальный путь к сотрудничеству. Политик подчеркнул, что интересы поляков «принесены в жертву русофобии этих бездарных политиков и их кукловодов из-за океана с явными признаками старческого маразма», и граждане не выиграют «абсолютно ничего» от действий Варшавы. Однако, уверен Медведев, рано или поздно в Польше поймут, что экономическое сотрудничество с РФ выгодно, человеческие связи – «незаменимы», а культурный и научный обмен «жизненно важен».

