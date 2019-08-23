Сольются в экстазе. Объявлено, когда Москва и Минск подпишут программу интеграции

Минск и Москва могут парафировать программу дальнейших действий по интеграции в Союзном государстве в сентябре. Об этом сообщил глава правительства Белоруссии Сергей Румас. Он уточнил, что документ состоит из 66 пунктов, они уже практически все согласованы, также уточнены отдельные положения у президента республики Александра Лукашенко.

Концепция программы базируется на принципе «две страны — один рынок». Программа затрагивает все разделы экономики и социальной сферы. Она направлена на интенсификацию интеграции союзных стран. Как отмечает RT, программа должна быть парафирована в следующем месяце главами правительств России и Белоруссии.

