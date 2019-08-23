Сольются в экстазе. Объявлено, когда Москва и Минск подпишут программу интеграции
Минск и Москва могут парафировать программу дальнейших действий по интеграции в Союзном государстве в сентябре. Об этом сообщил глава правительства Белоруссии Сергей Румас. Он уточнил, что документ состоит из 66 пунктов, они уже практически все согласованы, также уточнены отдельные положения у президента республики Александра Лукашенко.
Концепция программы базируется на принципе «две страны — один рынок». Программа затрагивает все разделы экономики и социальной сферы. Она направлена на интенсификацию интеграции союзных стран. Как отмечает RT, программа должна быть парафирована в следующем месяце главами правительств России и Белоруссии.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Сольются в экстазе. Объявлено, когда Москва и Минск подпишут программу интеграции
- Власти не согласовали акции 31 августа из-за мероприятий ко Дню знаний
- В России повысили прожиточный минимум
- Британская Guardian признала Крым российским
- Симметричный ответ. Путин поручил оценить угрозу от новой ракеты США