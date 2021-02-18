Соловьёв не исключил, что обратится в суд из-за запрета на въезд в Латвию

Телеведущий канала «Россия 1» Владимир Соловьёв заявил, что обсудит с адвокатом подачу иска в суд из-за решения властей Латвии запретить ему въезд в страну, сообщает РИА Новости.

Соловьёв напомнил, что российский канал в Латвии не транслируют и глава МИД Латвии «совсем не разобрался», возможно, его «ввели в заблуждение».

«Он судит по Twitter сторонников Навального, а не по реальному тексту передачи, в которой звучала фамилия нацистского преступника Гитлера и не только его», - отметил телеведущий.

По его словам, в передаче «идёт полное осуждение нацизма». Соловьёв указал, что он «еврей и антифашист», поэтому обвинять его в том, что он поборник нацизма - это значит «оскорбить память всех его родных, погибших на войне от рук нацистов».

Телеведущий добавил, что пока не принял решения, «куда именно обращаться, на кого подавать в суд и с кем судиться».

Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в своём Twitter заявил, что для его страны «неприемлема глорификация нацизма в любой форме», в связи с чем он принял решение «о включении гражданина РФ Владимира Соловьёва в список нежелательных лиц Латвийской Республики».

