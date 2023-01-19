Соловьев заявил, что Россия должна ввести войска в Берлин и Париж
Россия должна ввести войска в Берлин и Париж. С таким заявлением выступил телеведущий Владимир Соловьев в эфире передачи «Соловьев Live».
«Мы должны войти в Берлин и не выходить оттуда никогда. Поставил свою версию колесных танков Макрон, значит мы должны войти в Париж», - сказал Соловьев и подчеркнул, что войска из Франции и Германии не нужно выводить никогда.
Также Соловьев раскритиковал первого президента России Бориса Ельцина и бывшего президента СССР Михаила Горбачева за то, что они «вывели наши войска из Восточной Европы». Кроме того, телеведущий назвал глупцом бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева, потому что тот закрыл советскую военную базу в Финляндии.
«Дернулись бы сейчас все эти, молчали бы в тряпочку, не было бы санкций», - добавил Соловьев.
Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности направить на Украину танки Leopard 2, если США поставят Киеву танки Abrams, отмечает RT. Также Шольц сообщил о необходимости избегать действий, при которых конфликт на Украине «стал бы войной между Россией и НАТО».
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