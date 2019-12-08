Соловьев высмеял идею об эскалации конфликта на Донбасса

об этом он сообщил в ответ на высказывание украинской стороны о том, что итогом саммита в «нормандском формате» будет разрешение конфликта в данном регионе или его эскалация.

Соловьев отметил, что на Украине на эту тему несут «глубокомысленно чушь». По его словам, это вызывает желание «им вызвать хороших психиатров».

Напомним, что встреча лидеров «нормандской четверки» состоится 9 декабря в Париже.

Ранее в своем Telegram-канале телеведущий Влaдимир Соловьев рaскритиковaл поведение президентa Укрaины Влaдимирa Зеленского. Как сообщала НСН, журналист заявил, что украинский глава ведет себя кaк зaвхоз, a не кaк президент.

