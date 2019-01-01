Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина из-за Джонсона

Российский телеведущий Владимир Соловьев сообщил в своем Twitter о том, что президент Украины Владимир Зеленский обиделся на Владимира Путина.

Это, по мнению журналиста, произошло из-за того, что президент России поздравил Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании, а Зеленского с победой на президентских выборах на Украине – нет, передает RT.

Накануне Тереза Мэй официально покинул пост британского премьера, уступив его Джонсону. Владимир Путин в этой связи отправил последнему поздравительную телеграмму, сообщает Ura.ru.

Ранее украинской политолог рассказал НСН, с чем связано начало продаж бюстов Владимира Зеленского на Украине.

