Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина из-за Джонсона
Российский телеведущий Владимир Соловьев сообщил в своем Twitter о том, что президент Украины Владимир Зеленский обиделся на Владимира Путина.
Это, по мнению журналиста, произошло из-за того, что президент России поздравил Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании, а Зеленского с победой на президентских выборах на Украине – нет, передает RT.
Накануне Тереза Мэй официально покинул пост британского премьера, уступив его Джонсону. Владимир Путин в этой связи отправил последнему поздравительную телеграмму, сообщает Ura.ru.
Ранее украинской политолог рассказал НСН, с чем связано начало продаж бюстов Владимира Зеленского на Украине.
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