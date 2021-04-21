Соловьев прокомментировал призыв Зеленского к Путину

«Зеленский так ничего и не понял. Россия с Украиной не воюет. «В любой точке, где идет война», Зеленскому надо встречаться с Пушилиным и Пасечником, говорить напрямую с лидерами ДНР и ЛНР», - написал Соловьев в Telegram-канале.

По словам телеведущего, президент России Владимир Путин многократно призывал власти Украины к прямому диалогу с руководителями Донбасса.

Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, Зеленскому необходимо прекратить играть пустыми словами. Также нужно «для начала полностью прекратить обстрелы и отменить экономическую блокаду Донбасса. А пока он этого не делает, его выспренно-пустые речи бьют мимо цели и не имеют никакого смысла», - отметил сенатор.

Украинский лидер напомнил, что предложение встретиться на линии соприкосновения было озвучено на заседании в Нормандском формате, прошедшем в понедельник 19 апреля. По словам Зеленского, он готов встретиться с Путиным «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

