Соловьев назвал странным заявление Лукашенко по Крыму

Ранее Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом», организованного ровно через год после президентских выборов, заявил, что Белоруссия признает Крым частью России, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять туда свою продукцию.



По мнению телеведущего, принимать политические решения в зависимости от иностранных олигархов является недальновидным способом. Соловьев считает, что Лукашенко использует «идеальный рецепт стратегического одиночества», не имея поддержки Запада и держа РФ на дистанции из-за старых обид.

