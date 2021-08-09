Соловьев назвал странным заявление Лукашенко по Крыму
Телеведущий Владимир Соловьев назвал странным заявление белорусского президента Александра Лукашенко по Крыму.
Ранее Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом», организованного ровно через год после президентских выборов, заявил, что Белоруссия признает Крым частью России, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять туда свою продукцию.
По мнению телеведущего, принимать политические решения в зависимости от иностранных олигархов является недальновидным способом. Соловьев считает, что Лукашенко использует «идеальный рецепт стратегического одиночества», не имея поддержки Запада и держа РФ на дистанции из-за старых обид.
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