Солнцев стал замглавой правительства ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин назначил Евгения Солнцева заместителем председателя правительства республики, говорится в указе.

Пушилин объяснил, почему решил сменить правительство ДНР

Ранее Солнцев был помощником министра строительства и ЖКХ России, возглавляя до этого дирекцию по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта — филиал ОАО «РЖД».

Напомним, 8 июня Пушилин подписал указ об отставке правительства республики. Он освободил от занимаемой должности премьер-министра Александра Ананченко

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ФОТО: РИА Новости
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