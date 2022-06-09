Солнцев стал замглавой правительства ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин назначил Евгения Солнцева заместителем председателя правительства республики, говорится в указе.
Ранее Солнцев был помощником министра строительства и ЖКХ России, возглавляя до этого дирекцию по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта — филиал ОАО «РЖД».
Напомним, 8 июня Пушилин подписал указ об отставке правительства республики. Он освободил от занимаемой должности премьер-министра Александра Ананченко
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