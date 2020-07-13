Сокуров рассказал об осведомлённости Путина «про ребят богатых наших»
Президент Владимир Путин «всё прекрасно знает» об олигархах и воровстве в России, заявил режиссёр и член Совета по правам человека Александр Сокуров. Об этом он рассказал в интервью порталу 47news.ru, комментируя появление жанра «Прямой линии», в ходе которой россияне рассказывают главе государства о проблемах и задают вопросы.
«Я много раз видел, что Путин все прекрасно знает. И про действия этих ребят богатых наших», - отметил Сокуров.
По словам режиссёра, однажды он назвал Путину фамилию известного человека, и президент напрямую ему сказал: «Да он вор».
Сокуров ранее предлагал Путину лишить главу Чечни Рамзана Кадырова звания Героя России.
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