Сокуров рассказал об осведомлённости Путина «про ребят богатых наших»

«Я много раз видел, что Путин все прекрасно знает. И про действия этих ребят богатых наших», - отметил Сокуров.

По словам режиссёра, однажды он назвал Путину фамилию известного человека, и президент напрямую ему сказал: «Да он вор».

Сокуров ранее предлагал Путину лишить главу Чечни Рамзана Кадырова звания Героя России.

