Соколов, Митрохин и Булыкин остаются без выборов

Кандидатам в депутаты Мосгордумы Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину, которых называли «провластными», выданы протоколы рабочей группы избирательной комиссии. Согласно документам, в их подписях обнаружено более 10% брака. Вероятно, отказ также получит Сергей Митрохин и все остальные кандидаты-самовыдвиженцы. Самой распространенной причиной возможного отказа по 43-му округу стали недостоверные подписи.

Проверкой подписей занимаются почерковеды и члены окружных избирательных комиссий. При выявлении расхождений сведений об избирателях направляется соответствующий запрос в ФМС. После получения ответа принимается окончательное решение о подлинности подписи.

У кандидата Соколова было вфявлено более 12% подписей, которые не прошли проверку в ФМС. Подписные листы Булыкина были оформлены неверно, часть из них не была заверена самим кандидатом. Кроме того, самовыдвиженец предоставил неполные данные о некоторых сборщиках. Процент брака в подписях Митрохина превысил 15%.

В регистрации по 43-му округу может быть отказано двенадцати кандидатам, в том числе представителю несистемной оппозиции Любови Соболь, единоросу, директору «Аптекарского огорода» Алексею Ретеюму и музыканту Сергею Троицкому. У Соболь выявили 725 бракованных подписей. Это 14,67% ошибок, при допустимом пороге в 10%. Кроме того, в ее подписных листах обнаружили подписи, принадлежавшие четырем умершим избирателям.

Если кандидаты-самовыдвиженцы сойдут с дистанции и им откажут в регистрации, то в выборах в Мосгордуму по 43-му округу будут участвовать три кандидата – представители парламентских партий (КПРФ, Справедливая Россия и ЛДПР), которым по закону не требуется собирать подписи.

