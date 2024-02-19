«Сохранение наследия»: Затулин объяснил, зачем миротворцы РФ остаются в Карабахе
Азербайджан должен задуматься над тем, что условия для возвращения армянского населения в Карабах некомфортны, отметил депутат Константин Затулин.
Основания для продолжения миссии российских миротворцев в Нагорном Карабахе есть, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в интервью НСН. По его словам, присутствие миротворцев РФ даст армянам Карабаха определенную гарантию сохранения исторического и культурного наследия.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в заявлении от 9 ноября 2020 года нет пункта, согласно которому у России есть возможность контролировать транспортные коммуникации, проходящие по Армении. Он отметил, что другие пункты этого документа Азербайджан и Россия «разорвали и выбросили, полностью нарушив свои обязательства». Также Пашинян указал, что миротворческий контингент РФ ответственен за выход армян из Нагорного Карабаха, которых в регионе не осталось. Затулин считает, что российских миротворцев не стоит выводить из Карабаха.
«Условия на сегодняшний день некомфортны для возвращения армянского населения. Но само возвращение и тот факт, что на протяжении сотен лет армяне жили в Нагорном Карабахе, не могут быть сброшены со счетов. Если у руководства Азербайджана есть добрая воля и желание казаться цивилизованными в глазах всего мира, они должны об этом задуматься. Для этого вполне возможно наши миротворцы нужны, потому что это определенная гарантия для возвращающихся и определенная гарантия сохранения исторического и культурного наследия», - сказал Затулин.
Он отметил, что армяне Карабаха не хотят возвращаться туда, потому что для проживания там нужно будет получать азербайджанский паспорт. По словам депутата, карабахцы обеспокоены, что после получения гражданства Азербайджана в будущем им придется воевать против армянской армии.
«С уходом армянского населения с территории Нагорного Карабаха с этой территории не исчезли ни исторические, ни религиозные памятники, ни собственность, которую вынуждены были бросить жители. Существует некоторая надежда на то, что какая-то часть армянского населения может вернуться. Но те условия, которые ставит Азербайджан на данный момент, для многих неприемлемы… Начиная с необходимости обязательно взять гражданство Азербайджана. Но в силу имеющихся сегодня сложных отношений, армяне с Нагорного Карабаха обеспокоены тем, что попытка распространить на них гражданство Азербайджана может привести к тому, что мужское население будет призвано в армию Азербайджана. Учитывая сегодняшний конфликт, в том числе пограничные, они не хотели бы, чтобы одни армянские солдаты стреляли в других», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, желающие жить в Карабахе, должны подать документы на получение гражданства Азербайджана. Президент также напомнил, что иностранцы могут жить на территории страны только при наличии вида на жительство и разрешения на работу, либо получив гражданство республики, передает «Радиоточка НСН».
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