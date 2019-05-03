Согласована встреча Лаврова и Помпео
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео состоится в Финляндии на следующей неделе. Об этом сообщил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, сообщает Газета.ру.
Он уточнил, что встреча уже согласована. Уточняется, что встреча глав внешнеполитических ведомств состоится на полях Арктического совета в Финляндии 6–7 мая.
Ранее эксперт центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал в интервью НСН, как США использует угрозы войной Венесуэле против России.
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