Согласована встреча Лаврова и Помпео

Он уточнил, что встреча уже согласована. Уточняется, что встреча глав внешнеполитических ведомств состоится на полях Арктического совета в Финляндии 6–7 мая.

Ранее эксперт центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал в интервью НСН, как США использует угрозы войной Венесуэле против России.

